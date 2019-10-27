روما يكسر النحس ويهزم ميلان في الكالتشيو

وافتتح إيدين دجيكو، التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة 38، قبل أن يعادل ثيو هيرنانديز النتيجة لصالح ميلان، في الدقيقة 55.

وسجل نيكولو زانيولو، هدف الفوز لروما في الدقيقة 59 من عمر المباراة.

وارتفع رصيد روما إلى 16 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد الروسونيري، عند 10 نقاط، في المركز الثاني عشر.



وكسر فريق "الذئاب"، النحس بعد ثلاثة تعادلات متتالية في الكالتشيو والدوري الأوروبي.