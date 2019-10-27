تحالف القوى يعقد اجتماعاً طارئاً للتباحث بشأن الإصلاحات

أفاد مصدر برلماني، الأحد، بأن اجتماعا طارئا لتحالف القوى العراقية يجري الآن من أجل التباحث بشأن الإصلاحات والإجراءات اللازمة لمعالجة مطالب المتظاهرين.
وتشهد عشر محافظات عراقية اضافة الى العاصمة بغداد تظاهرات كبيرة تطالب بالاصلاح والقضاء على الفساد والفاسدين، وايضا القضاء على البطالة من خلال توفير الوظائف، وشهدت التظاهرات سقوط المئات من الشهداء والجرحى في صفوف المتظاهرين والقوات الأمنية نتيجة أعمال عنف شهدتها عدد من المحافظات.
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