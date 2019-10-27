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تحالف القوى يعقد اجتماعاً طارئاً للتباحث بشأن الإصلاحات

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أفاد مصدر برلماني، الأحد، بأن اجتماعا طارئا لتحالف القوى العراقية يجري الآن من أجل التباحث بشأن الإصلاحات والإجراءات اللازمة لمعالجة مطالب المتظاهرين.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "اجتماعا طارئا يجري الآن في بيت الحلبوسي لتحالف القوى العراقية من أجل التباحث بشأن الإصلاحات والإجراءات اللازمة لمعالجة مطالب المتظاهرين".

وتشهد عشر محافظات عراقية اضافة الى العاصمة بغداد تظاهرات كبيرة تطالب بالاصلاح والقضاء على الفساد والفاسدين، وايضا القضاء على البطالة من خلال توفير الوظائف، وشهدت التظاهرات سقوط المئات من الشهداء والجرحى في صفوف المتظاهرين والقوات الأمنية نتيجة أعمال عنف شهدتها عدد من المحافظات.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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