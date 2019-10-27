الصدر يخاطب الحشد الشعبي: لا تناصروا الفاسد فانكم حماة الشعب وأمثولتهم في الجهاد

دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الأحد، الحشد الشعبي إلى عدم مناصرة الفساد في الحكومة، وفيما خاطب الحشد بالقول :"انكم حماة الشعب وأمثولتهم في الجهاد"، أكد أن سلاح الحشد ما زال موجهاً لـ"داعش" ولن يكون ضد الشعب.
وأضاف أن "المظاهرات اخافت الفاسدين، لذا تحاول الحكومة زج الحشد الشعبي في الصِدام مع الشعب.. وحاشاه فسلاحه ما زال موجهاً لداعش ولن يكون ضد الشعب ويبقى الجيش العراقي والقوات الامنية هي الوحيدة المعنية بأخذ زمام الأمور في الدفاع عن الشعب لا عن الفاسد".
وأوضح الصدر، :"يا أيها المجاهدون في الحشد الشعبي سمعتكم عندي أهم من وجودكم... فلا تناصروا الفاسد ولا تقمعوا الشعب ولا تمكنوا غير المنضبطين منكم من رقاب الشعب ودمائهم.. فمن المفروض انكم حماة الشعب وامثولتهم في الجهاد والعدل".
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