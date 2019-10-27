ترامب واصفا عملية استهداف البغدادي: أشبه بفيلم سينمائي

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العملية العسكرية التي أدت إلى مقتل أبوبكر البغدادي زعيم تنظيم داعش الإرهابي، بأنها أشبه بفيلم سينمائي.

وروى ترامب من البيت الأبيض أنه شاهدها بشكل مباشر عبر الفيديو، من تحليق ثماني مروحيات فوق الأراضي السورية، وصولا إلى مقتل أكثر مطلوب في العالم بعد ساعتين.

وقال ترامب "كان الأمر يشبه مشاهدة فيلم سينمائي".

وفي جلسة أسئلة وأجوبة مطولة، الأحد، بعد إعلانه عن الغارة التي قتل فيها البغدادي، قال ترامب: "إن زعيم التنظيم الإرهابي كان تحت المراقبة منذ أسبوعين".

وفور تأكيد موقعه، بدأت القوات الأمريكية الخاصة الغارة.

وأضاف أن "مجموعة كبيرة ... وثماني مروحيات شاركت في الغارة وكان لدينا العديد من السفن والطائرات".

ومضي قائلا: "أولا كان على تلك القوة عبور منطقة خطرة من موقع لم يكشف عنه إلى شمال غرب سوريا، والتحليق لمدة تصل إلى الساعة و10 دقائق".





وأضاف "لقد حلقنا على ارتفاع منخفض جدا جدا وبسرعة كبيرة. ولكن ذلك كان جزءا كبيرا وخطيرا جدا من العملية. الدخول والخروج".

وتابع "كان هناك احتمال أن نواجه قوة نيران لا يمكن تصديقها".

ووصف أنه عندما هبطت المروحيات على المجمع المستهدف "فُتح باب الجحيم".

وأردف ترامب قائلا: "طاقم كبير من المقاتلين الرائعين خرجوا ركضا من مروحياتهم وقاموا بتفجيرات لفتح ثغرات في جانب المبنى" لتجنب الأفخاخ التي كان يمكن أن توجد في الأبواب".

وعن تجربته في غرفة العمليات "لقد كان مشاهدة ذلك أمراً رائعا".

وكان برفقة ترامب في غرفة العمليات نائبه مايك بنس وكبار المسؤولين في الجيش والأمن القومي.





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واستدرك قائلا: "لقد شاهدنا كل شيء بوضوح.. لقد واجه (الطاقم) نيران شديدة".

وأكد أن "عدداً كبيراً" من أتباع البغدادي قتلوا في الاشتباك المسلح، ولكن لم يُقتل أي جندي أمريكي.

وكان قادة المقاتلين يبلغون عن تقدمهم خطوة خطوة وقالوا إنه تم إخراج 11 طفلا أحياء، كما تم أسر آخرين، وقتلت زوجات البغدادي.

وبعد ذلك جاءت المكالمة التي كان ينتظرها الجميع.

واستذكر ترامب ما جاء في المكالمة وقال إن القادة قالوا "سيدي، لا يوجد سوى شخص واحد في المبنى. نحن متأكدون أنه في النفق يحاول الهروب، ولكنه نفق مسدود".

وكان ذلك هو البغدادي.

ولمعرفتها المسبقة بوجود أنفاق وبأن الهارب على الأرجح يرتدي سترة ناسفة، أحضرت القوات الأمريكية روبوت. ولكنها لم تستخدمه.

وبحسب ترامب فقد أخذ البغدادي ثلاثة من أولاده معه في النفق. ولكن وجودهم لم يكن ليمنع المحتوم.

وقال ترامب "لقد كان الأمر قاسيا".

فقد أرسلت القوات الأمريكية الكلاب إلى النفق، وقام زعيم تنظيم داعش بـ"تفجير نفسه".

وأضاف ترامب أن البغدادي "وصل إلى نهاية النفق بينما كانت كلابنا تطارده. وقام بتفجير سترته ما أدى إلى مقتله وأولاده الثلاثة".

وقال ترامب "لم يمت بطلا، بل جباناً، فقد كان يبكي وينتحب ويصرخ، وجلب أولاده الثلاثة معه ليموتوا، لقد كان موتاً محتماً، وكان يعلم أن النفق مسدود".

وأخذ الجنود الأمريكيون عينات من جثة البغدادي لفحص الحمض النووي الريبي "دي إن إيه" والتأكد من هويته.

وقال ترامب إن القوات وجدت في المجمع لنحو الساعتين.

وأكد "لم نخسر أحداً، ما رأيكم في ذلك؟".

ولكن في الحقيقة كانت هناك إصابة في الجانب الأمريكي، إذ قال ترامب "لقد أصيب كلبنا".