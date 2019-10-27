الإمارات وسويسرا تبحثان المستجدات الإقليمية والدولية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، والرئيس السويسري أولي ماورر، مستجدات القضايا الإقليمية والدولية والملفات ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والرئيس السويسري في مركز الشباب في أبوظبي، وفق وكالة الأنباء الإماراتية.

وفي مستهل اللقاء، رحب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالرئيس السويسري، متمنيا لعلاقات الصداقة المتميزة والتعاون المشترك بين البلدين مزيدا من التطور على مختلف الصعد بما يعود بالنفع على شعبيهما ومصالحهما المشتركة.

ووفق الوكالة، بحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة الاقتصادية والاستثمارية والتجارية وفرص تنميتها وتطويرها.