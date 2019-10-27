قيادي بـ"سوريا الديمقراطية" يؤكد مقتل المتحدث باسم داعش

أكد قيادي في قوات سوريا الديمقراطية، مساء الأحد، مقتل أبوالحسن المهاجر المتحدث باسم تنظيم داعش الإرهابي والساعد الأيمن لأبوبكر البغدادي.

وقال القيادي في قوات (قسد) في تصريحات لوكالة فرانس برس، إن المهاجر قتل في عملية جديدة بعد ساعات من الإعلان عن مقتل البغدادي.

وكان القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي قال في حسابه على تويتر، في وقت سابق الأحد، إنه تم استهداف المهاجر في قرية عين البيضة بالقرب من جرابلس، وذلك بالتنسيق المباشر مع الجيش الأمريكي، وضمن العمليات المستمرة لملاحقة قادة داعش.

ولم يكشف قائد قوات سوريا الديمقراطية في تغريدته عن مصير المهاجر.

وكشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، عن أن مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبوبكر البغدادي استغرق ساعتين وشاركت فيه نحو 8 مروحيات.

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وقال ترامب، خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، إن القوات الأمريكية أجرت تحليل الحمض النووي للبغدادي بعد مقتله مباشرة.

ترامب أكد أن الجيش الأمريكي لم يفقد أيا من قواته خلال عملية استهداف البغدادي، بينما قُتل العديد من مرافقيه.

وأكد أنه تم التأكد من هوية جثة أبوبكر البغدادي، لافتا إلى أن القوات لاحقته حتى وصل إلى نهاية نفق ثم فجر نفسه.

وأوضح أنه "تم وضع البغدادي تحت المراقبة منذ أسابيع، ووصلتنا معلومات جيدة.. حصلنا على معلومة عن مكان المجمع السكني الذي وصل إليه البغدادي واحتوائه على نفق.. هناك 8 مروحيات شاركت في عملية استهداف البغدادي".

يشار إلى أن البغدادي مختبئ منذ 5 سنوات، وأن مكان وجوده كان غير معلوم.