شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. نقل بقايا جثة البغدادي إلي بلد عربي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكد مراسل وكالة أنباء روسيا اليوم في شمال شرق سوريا، في نبأ عاجل منذ قليل، بأن بقايا جثة زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي، تم نقلها جواً إلي القاعدة الأمريكية الجوية "عين الأسد في العراق، وذلك دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.



و أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترمب - فى وقت لاحق الأحد - مقتل زعيم التنظيم الإرهابة، وعدد كبير من عناصره، فى عملية نفذتها القوات الأمريكية الخاصة وحدها، استهدفت مكانه فى قرية باريشا فى ريف محافظة إدلب فى سوريا، وأوضح أن نتائج اختبارات الحمض النووى أثبتت أن الجثة تعود للبغدادى.

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