غارة أمريكية تقطع رأس داعش الإرهابي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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استيقظ العالم أمس على خبر مقتل زعيم تنظيم داعش أبوبكر البغدادي، وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مقتل أخطر إرهابي في العالم، والذي روع الآلاف في سوريا والعراق على مدى سنوات.

وكشف ترمب أن البغدادي قتل في نفق بعد أن فجر سترة ناسفة، وأن العملية التي نفذتها القوات الخاصة الأمريكية كانت خطيرة للغاية، مضيفا «البغدادي فر عبر نفق من إحدى البلدات في سوريا، كان يركض في نهاية النفق، ويبكي ووراءه ثلاثة من أطفاله عند ملاحقة الكلاب له خلال العملية التي قتل فيها مع معاونيه»، مشيرا إلى أنه تابع العملية عبر الفيديو.

وأكد مسؤول أمريكي كبير لشبكة «فوكس نيوز» الأمريكية أن نتائج فحص الحمض النووي أكدت هوية زعيم داعش أبوبكر البغدادي، وأن المهمة الأمريكية التي استهدفت زعيم تنظيم داعش شاركت فيها قوات العمليات الخاصة ونفذت في منطقة إدلب السورية.

ونقلت مصادر عن قيادي في جماعة متطرفة قوله إنه تم العثور على جثث 3 رجال و3 نساء مع جثة البغدادي، وكشف عن انتشال جثة يعتقد أنها للبغدادي من موقع الهجوم، وجثة أخرى لنائبه.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن السلطات الأمريكية تجري اختبارات إضافية على الحمض النووي للتأكد من مقتل البغدادي.

وبالتزامن بث التلفزيون الرسمي العراقي لقطات مصورة، قال إنها للغارة الأمريكية التي نفذت في سوريا وقتلت البغدادي، وأظهرت لقطات مصورة نهارا، نقلها التلفزيون، حفرة في الأرض بدا أنها ناجمة عن غارة، وأيضا ملابس ممزقة وملطخة بالدماء.

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وعلى الجانب العراقي، أفاد مسؤول في المخابرات بأن بغداد علمت بالموقع الذي شهد تصفية البغدادي، بعد اعتقال عراقي وعراقية مقربين من زعيم داعش. وأشارت المخابرات العراقية إلى أن اعترافات قادت لموقع في الصحراء ضم وثائق عن موقع البغدادي وتحركاته.

كيف قتل البغدادي؟

انطلقت القوات الأمريكية من أربيل شمال العراق لتنفيذ المهمة السرية.

50-70 من أفراد الخدمة العسكرية الأمريكية ديلتا شاركوا في الغارة.

6 طائرات هليكوبتر نفذت العملية.

قتال قصير اندلع عند دخول القوات الأمريكية للمجمع الذي يوجد به البغدادي.

قتل البغدادي عندما فجر نفسه بسترة ناسفة.