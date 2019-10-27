125 خرقا حوثيا للهدنة الأممية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ الحديدة، عدن

رفضت ميليشيات الحوثي الموالية لإيران السماح لرئيس البعثة الأممية في الحديدة الجنرال أباهيجيت جوها وفريقه بمغادرة السفينة الأممية للتحقق من ادعاءاتها بأن القوات المشتركة استحدثت مواقع جديدة.

وواصلت ميليشيات الحوثي الانقلابية خروقاتها الميدانية للهدنة الأممية، وبلغت 125 خرقا للهدنة الأممية منذ تثبيت نقاط ضباط الارتباط في مدينة الحديدة، وبعض المديريات بمحافظة الحديدة، غرب اليمن بإشراف رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار الجنرال الهندي أباهيجيت جوها. وأكد الإعلام العسكري التابع للقوات المشتركة، في بيان، أن ميليشيات الحوثي ارتكبت خلال الفترة من 19 إلى 25 أكتوبر الحالي 125 خرقا واعتداء طالت الأحياء والمزارع والأسواق والمنازل والطرقات، في مدينة الحديدة ومديريات الدريهمي وبيت الفقيه والتحيتا وحيس.

وأفاد البيان بأن من بين الخروق التي تم توثيقها هناك 100 خرق ارتكبتها الميليشيات بالتزامن مع تثبيت نقاط المراقبة، و25 خرقا خلال اليومين التاليين لتثبيت نقاط المراقبة. وسرد البيان إحصائية تفصيلية بالخروقات التي ارتكبتها الميليشيات منذ بداية أعمال تثبيت نقاط المراقبة، موضحا أنه عند تثبيت نقطة المراقبة الأولى في منطقة الخامري، ارتكبت ميليشيات الحوثية 31 خرقا واعتداء نتج عنها جرح أحد منتسبي القوات المشتركة في مدينة الحديدة.

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وأكد مصدر محلي أن نقاط الارتباط للفريق المشترك التي تم تثبيتها بأطراف مدينة الحديدة وتشرف على نشرها الأمم المتحدة برئيس بعثتها الجنرال الهندي أبهيجيت جوها تعرضت أمس الأول لهجوم من قبل مسلحي الحوثي تم بالأسلحة المتوسطة والرشاشة.

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