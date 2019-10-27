تضارب المعلومات بشأن مقتل ابوبكر البغدادي

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – وكالات

تضاربت الأنباء حول مقتل أبوبكر البغدادي زعيم ما يسمى بـ” تنظيم “داعش” ، حيث قالت مصادر أمريكية أن البغدادي قتل في غارة أمريكية شمال غرب سوريا،ذكرت مصادر أخرى بأنه فجر سترة ناسفة خلال العملية مع اقتراب عناصر القوة الأمريكية.

وقال مصدر في وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” إن زعيم تنظيم داعش ، قتل في غارة أمريكية شمال غرب سوريا، مساء أمس السبت.

وقال مصدر آخر مطلع على ما جرى لـشبكة “سي. إن. إن” الإخبارية الأمريكية إن “البغدادي على ما يبدو فجر سترة ناسفة خلال العملية مع اقتراب عناصر القوة الأمريكية”، لافتا إلى أن “تأكيد مقتل زعيم داعش ينتظر الانتهاء من تحليل عينات الحمض النووي”.

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بدوره، قال مسؤول رفيع في البنتاغون، لم يذكر اسمه، لمجلة “نيوزويك” الأمريكية، إن تبادلا قصيرا لإطلاق النار حدث عندما دخلت القوات الخاصة الأمريكية الموقع الذي كان فيه البغدادي، مضيفا أن البغدادي فجر حزاما ناسفا، وكان أفراد من عائلته موجودين في المكان لحظة تنفيذ العملية.

وأشارت مصادر في البنتاغون لـ”نيوزويك”، إلى أن العملية لم تسفر عن إصابة أطفال بأذى، لكن اثنتين من زوجات البغدادي قتلتا نفسيهما بتفجير حزامين ناسفين، مؤكدة أن العملية نفذها فريق “دلتا” التابع للقيادة المشتركة للعمليات الخاصة الأمريكية، وقبل تنفيذ العملية كان الموقع تحت المراقبة لفترة معينة.

وكانت وسائل إعلام أمريكية، قالت في وقت سابق، اليوم، إن زعيم تنظيم “داعش” أبوبكر البغدادي قتل في غارة أمريكية سرية صادق على تنفيذها الرئيس دونالد ترمب.