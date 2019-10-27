نصب خيم وسط أوتوستراد البداوي

نصب المتظاهرون على أوتوستراد ​البداوي​ خيما وسط الأوتوستراد، مؤكدين أن "الطريق لن تفتح إلا بعد تحقيق المطالب المحقة".

هذا وتستمر منذ يوم الخميس 17 تشرين الاول، التظاهرات الشعبية في مختلف المناطق اللبنانية احتجاجا على الاوضاع الاقتصادية والمعيشية والتي شهدت مواجهات بين القوى الامنية والمتظاهرين ورفضا للاجراءات التي اتخذها مجلس الوزراء خلال الجلسة التي عقدت يوم الاثنين في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون.

كما وسادت بين المتظاهرين في كافة المناطق اللبنانية، المواقف الرافضة لخطاب الرئيس عون يوم الخميس من قصر بعبدا.