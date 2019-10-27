الكتلة الوطنية للسياسيين: إما كونو جزءا من السلسلة البشرية وإلا أطبقت عليكم

اعتبرت "الكتلة الوطنية" أن "السلسلة البشرية التي يتم تنظيمها اليوم من أقصى شمال الوطن إلى أقصى جنوبه، كل ما ستراه فيها أحزاب السلطة هو تظهير للقوة وعمل إعلامي ترويجي، وستضيف الى ذلك دور السفارات والمؤامرات والغرف السود وغيرها من الفبركات والاتهامات لطمس الحقيقة ونكران الواقع".

وفي بيان لها، رأت الكتلة أن "هذه السلسلة البشرية هي تجسيد لواقعين مرسخين في نفوس اللبنانيين وعقولهم، ولا أحد باستطاعته اقتلاعهما لا بالقوة ولا حتى لو داسوا أجساد المواطنين: إنتهت الفدرالية المزيفة للمناطق فوجع أهل طرابلس والشمال صداه جاء مدويا على مساحة الوطن وكذلك وجع صور والجنوب والجبل والبقاع، وانتهى الشرخ العمودي المزيف بين الطوائف والمذاهب فواقعنا هو تنوع بناء وليس تقاطبا هداما"، متوجهةً إلى السياسيين بالقول "يا أهل السلطة، إفهموا جيدا معنى هذه السلسلة البشرية، كونوا منها وإلا أطبقت عليكم".