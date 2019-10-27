كنعان: نظرية القوانين التي لا تطبق الا بتعديلها لا اؤمن بها خاصة الاثراء الغير مشروع

لفت رئيس لجنة المال والموزانة النائب إبراهيم كنعان، في تصريح عبر وسائل التواص الإجتماعي الى أن "نظرية القوانين التي لا تطبق الا بتعديلها لا اؤمن بها خاصة الاثراء الغير مشروع"، مشيرا الى أن "هناك مئات من اقتراحات التعديل في اللجان لا يجوز التذرع بها لعدم التطبيق علماً ان لجنة المال اقرّت الكثير منها ولا يعني عدم الانتهاء من تعديل ان القانون "نايم لانو لي نايم التنفيذ مش التشريع"".

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