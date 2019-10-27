ناجي غاريوس اكد رفض التيار الوطني الحر استقالة باسيل من الحكومة

اشار النائب السابق ناجي غاريوس الى ان شعار "كلهم يعني كلهم" غير صحيح وليس كلهم، واعتبر ان لرئيس الجمهورية دور كبير الا انه في الطائف تم تقليص هذه الصلاحيات، واعتبر ان هناك هروب من المسؤولية وكل من يهرب من المسؤولية جبان، حيث يتم رمي كل الاتهامات والمسؤوليات على الرئيس. وطالب رئيس الحكومة لدعوة الحكومة للاجتماع وتطبيق القرارات، كما طالب المتظاهرين بتلبية دعوة رئيس الجمهورية للحضور الى قصر بعبدا وتقديم مقترحاتهم.
ولفت غاريوس في حديث تلفزيوني، الى ان المطلوب اليوم تطبيق الورقة الاصلاحية، والتيار الوطني الحر لديه طلبات اصلاحية اكبر من التي اقرت، كما انه يجب الغاء المؤسسات الخيرية كما المجالس لانه لا داعي لها، واعتبر ان الباب مفتوح امام المناقشات في الحكومة، واكد رفض التيار الوطني الحر رفض استقالة وزير الخارجية جبران باسيل من الحكومة.
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