أفاد مراسل "النشرة" في حاصبيا أنه مع استمرار الحراك الشعبي لليوم الحادي عشر على التوالي لا يزال الوضع على حاله في منطقة حاصبيا هادئا وجميع الطرقات سالكة بالاتجاهين باستثناء الطريق الدولية التي تربط الجنوب بالبقاع عبر مرجعيون الحاصباني فهي مازالت مقفلة بالسواتر الترابية والحجارة عند مثلث سوق الخان.
وفتح المحتجون مسربا المرور السيارات العسكرية والحالات الإنسانية ودعوا إلى مسيرة سيارة تنطلق عند الثالثة من بعد ظهر اليوم من مثلث سوق الخان وتجوب قرى وبلدات المنطقة للتأكيد على استمرار حركتهم حتى تحقيق مطالبهم وخاصة إسقاط الحكومة.
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: جميع طرقات حاصبيا سالكة بإستثناء الطريق الدولية التي تربط الجنوب بالبقاع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.