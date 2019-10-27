النشرة: جميع طرقات حاصبيا سالكة بإستثناء الطريق الدولية التي تربط الجنوب بالبقاع

أفاد مراسل "النشرة" في ​حاصبيا​ أنه مع استمرار الحراك الشعبي لليوم الحادي عشر على التوالي لا يزال الوضع على حاله في منطقة حاصبيا هادئا وجميع الطرقات سالكة بالاتجاهين باستثناء الطريق الدولية التي تربط الجنوب بالبقاع عبر ​مرجعيون​ الحاصباني فهي مازالت مقفلة بالسواتر الترابية والحجارة عند مثلث سوق الخان.

وفتح المحتجون مسربا المرور السيارات العسكرية والحالات الإنسانية ودعوا إلى مسيرة سيارة تنطلق عند الثالثة من بعد ظهر اليوم من مثلث سوق الخان وتجوب قرى وبلدات المنطقة للتأكيد على استمرار حركتهم حتى تحقيق مطالبهم وخاصة إسقاط الحكومة.