جونسون: مقتل البغدادي لحظة مهمة بحربنا على الإرهاب لكن المعركة ضد داعش لم تنته

اعتبر رئيس الوزراء البريطاني ​بوريس جونسون​ ان "مقتل زعيم تنظيم "داعش" الارهابي أبو بكر البغدادي لحظة مهمة في حربنا على الإرهاب لكن المعركة ضد تنظيم "داعش" الارهابي لم تنته"، مؤكداً أن "بريطانيا ستعمل مع شركائها لوضع حد للأنشطة الوحشية القاتلة لـ"داعش".

وكان الرئيس الاميركي دونالد ترامب قد أعلن قي وقت سابق في مؤتمر صحفي عن "مقتل زعيم تنظيم "داعش" الارهابي أبو بكر البغدادي"، مشيراً إلى أن "الاولوية الامنية بالنسبة لادارتي كانت قتل البغدادي والقوات الخاصة نفذت العملية شمال غرب سوريا وأنجزت عملها بالكثير من البراعة وأدت إلى قتل البغدادي".