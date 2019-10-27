سلطات كاليفورنيا تجلي 180 ألف شخص بسبب الحرائق

أعلن مكتب الشريف في مقاطعة سونوما بولاية ​كاليفورنيا​ الأميركية عن "إجلاء 180 ألف شخص جراء اندلاع حريق "طبيعي ضخم" جدا أطلق عليه اسم "كينكايد".

وفي بيان له، أشار المكتب الى انه "يجب إجلاء حوالي 180 ألف شخص، بسبب حريق كينكايد. هذه أكبر عملية إجلاء، يمكن لأي شخص في مكتب الشريف تذكرها".

وطلبت السلطات المحلية، من المواطنين، توخي الحذر وتقديم المساعدة لبعضهم البعض. ويقطن في دائرة سونوما حوالي نصف مليون شخص.

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