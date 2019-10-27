النشرة: اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري والقوات التركية في ريف راس العين

أفاد مراسل "النشرة" في سوريا بأنه "اندلعت اشتباكات عنيفة بين ​الجيش السوري​ والقوات التركية في ريف راس العين مع محاولات الجيش السوري التقدم باتجاه الحدود وتستخدم فيها الاسلحة الثقيلة".

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