"خطة البرلمان" تخاطب الحكومة بشأن تحديد السعر العادل للخدمات التلفزيونية

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وأوضح إسماعيل الشتتاوى، نائب رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، فى رده على النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بخصوص توصية اللجنة بشأن فض التشابكات المالية مع بنك الاستثمار القومى، أن هناك اتفاق بين البنك والهيئة قد أوشك على الانتهاء ستقوم من خلاله الهيئة بمبادلة مساحة 194 فدان مملوكة للهيئة بمحافظة الدقهلية مع بنك الاستثمار القومى بشأن القرض الممنوح للهيئة والبالغ رصيده فى 30 يونيو 2019 مبلغ 34 مليار جنيه.
وتساءل النائب مصطفى سالم عن خطة تطوير الهيئة الوطنية للإعلام، قائلا "هذه الخطة نسمع عنها منذ 3 سنوات دون جدوى، خاصة فيما يتعلق بالمحتوى الإعلامى"، وأجاب الشتتاوى بأنه تم الانتهاء من الخطة وتسليمها لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى لتوفير التكاليف اللازمة للتطوير للبدء فى التنفيذ الفعلى لها.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموزانة، المُنعقد اليوم برئاسة النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة لمتابعة مدى تنفيذ كل من الهيئة الوطنية للإعلام لتوصيات اللجنة التى وردت بتقريرها العام عن الحساب الختامى للسنة المالية 2017/2018 فيما يخص الهيئة.
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