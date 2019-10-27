شكرا لقرائتكم خبر عن "خطة البرلمان" تخاطب رئيس الوزراء لعدم بدء تنفيذ التكتلات الاقتصادية بسوهاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوصت اللجنة الفرعية المُشكلة من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لمتابعة تنفيذ توصيات الموازنة بالحساب الختامى للسنة المالية 2017/2018، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة، بمخاطبة رئيس مجلس الوزراء والوزارات المعنية بشأن عدم البدء فى تنفيذ التكتلات الاقتصادية الخمس فى محافظة سوهاج.

وأوضح النائب مصطفى سالم، رئيس اللجنة الفرعية، أن هذه التكتلات ضمن مشروعات قرض البنك الدولى البالغ 500 مليون دولار، قائلا "لم يتم البدء فى تنفيذ هذه التكتلات رغم انقضاء أكثر من نصف مدة القرض وتحمل الدولة المصرية لأعباء وتكاليف القرض البالغ 500 مليون دولار لتنمية محافظتى سوهاج وقنا".

وكان المهندس مجدى غازى، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية قد أفاد بأن ذلك يرجع لعدم قيام اللجنة التنسيقية المسئولة عن القرض بموافاة الهيئة بالدراسات الخاصة بهذه المشروعات الخمسة حتى الآن ما ترتب عليه عدم قدرة الهيئة على البدء فى التنفيذ الفعلى لهذه التكتلات الاقتصادية الصناعية الخمس، وطلبت اللجنة تحديد المسئولية فى هذا الشأن واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتسبب فى عدم الاستفادة من القرض.

وأشار غازى، إلى أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية كُلفت بتنفيذ التكتلات الاقتصادية منتصف عام 2018، لافتا إلى أن الأموال تم تحويلها للهيئة فى نوفمبر 2018، مشيرا إلى أن المسئول عن إعداد الدراسات الخاصة بالتكتلات الاقتصادية هى اللجنة التنسيقية لإدارة القرض، مضيفا "ولم توافى الهيئة بالدراسة الخاصة بمجمع الأثاث بطهطا والتكتلات الاقتصادية حتى الآن".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموزانة، المُنعقد اليوم برئاسة النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة لمتابعة مدى تنفيذ كل من الهيئة العامة للتنمية الصناعية لتوصيات اللجنة التى وردت بتقريرها العام عن الحساب الختامي للسنة المالية 2017/2018 فيما يخص الهيئة.









Advertisements























