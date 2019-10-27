زياش يقود أجاكس للفوز ب”الكلاسيكو” والفريق يبتعد في الصدارة

ساهم حكيم زياش، النجم المغربي في فريق أجاكس أمستردام الهولندي، في الانتصار الكبير، الذي حققه الفريق على فاينورد، بأربعة أهداف دون رد، في “كلاسيكو” الكرة الهولندية.

وسجل النجم المغربي الهدف الاول للفريق، في الدقيقة الثانية، رافعا رصيده التهديفي الى 5 أهداف، ممهدا الطريق لزملاءه من أجل توقيع الرباعية.

واستفاد فريق العاصمة من سقوط غريمه التقليدي، بي اس في، بميدانه أمام فاينورد، برباعية، ليبتعد في صدارة الدوري الهولندي، بفارق 6 نقاط.

ويحتل أجاكس المركز الأول، برصيد 29 نقطة، بينما يحتل بي اس في وألكمار المركز الثاني برصيد 23 نقطة.