الوداد يقسو على برشيد بثلاثية ويرتقي لوصافة البطولة

حقق فريق الوداد البيضاوي، انتصاره الثاني هذا الموسم في منافسات البطولة الاحترافية لكرة القدم، كان ذلك على حساب فريق يوسفية برشيد، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف هدف وحيد، في المباراة التي جمعت بينهما عشية اليوم الأحد بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، في إطار الجولة الخامسة من البطولة.
وأنهى الفريق الأحمر الجولة الأولى متقدما بهدف دون رد، من توقيع اللاعب أمين تيغزوي، في الدقيقة الثامنة.
وفي الجولة الثانية، انتفض الفريق الزائر، وتمكن من تعديل النتيجة بواسطة اللاعب زكرياء فاتي، في الدقيقة 61.
غير أن الفريق الأحمر سرعان مع استرجع زمام السيطرة من جديد، بعد أن تمكن من تحقيق هدف التقدم، بواسطة أيوب الكعبي في الدقيقة 73، قبل أن ينهي ميشيال باباتوندي الثلاثية في الدقيقة 89.
هذا الانتصار مكن الوداد من الصعود للمركز الثاني، برصيد 7 نقاط، بينما تجمد رصيد الفريق الحريزي في 0 نقطة، في المركز ما قبل الأخير.
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