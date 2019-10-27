محمد صلاح يغازل سكان مدينة ليفربول.. يتعلم مهارة جديدة تخصهم

خطف نجم كرة القدم المصري، محمد صلاح، أخير، الأنظار في مدينة ليفربول الإنجليزية، التي يحترف ضمن فريقها ليفربول، بظهوره وهو يتعلم الإنجليزية باللكنة الخاصة بهم.
وشارك نجم فريق ليفربول صورة جديدة له على حساباته في مواقع التواصل، وهو يمسك كتابا يحمل عنوان “Scouse English”.
وظهر من خلال صورة صلاح أنه يريد تعلم الإنجليزية بلكنة مقاطعة ميرسيسايد، التي تنتمي إليها مدينة ليفربول، وهو ما نال إعجاب جمهور “الريدز”، واعتبروه نوع من الانتماء إليهم.
وفي تعليقه على الصورة قال صلاح: “مما لا شك فيه، أن هناك الكثير من أوجه الشبه”، ويقصد التشابه بين الإنجليزية، و”السكاوزية” لهجة سكان ليفربول.
ويعتبر صلاح من بين أيقونات فريق ليفربول، إذ إن أداءه الجيد مع الفريق جعل جمهوره يتغنى به في أغان خاصة، بل هناك من غير صورته عن ديانته الإسلام بفضل تصرفاته المسؤولة في الملعب، وخارجه.
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