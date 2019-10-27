هل سلّم محمد علي ساجت عديله البغدادي للأميركيين؟

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قالت مصادر أمنية عراقية، اليوم الأحد، إن عديل البغدادي، محمد علي ساجت، المعتقل لدى المخابرات العراقية منذ شهرين، هو الذي دل على مكان تواجد زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي، حيث قتل اليوم في عملية خاصة نفذتها القوات الأميركية شمال غرب سورية في محافظة إدلب.

وأوضحت المصادر أن ساجت يعتبر من المقربين من زعيم "داعش"، وكشف خلال التحقيق معه بعد اعتقاله من قبل المخابرات العراقية، عن عدد من المخابئ التي يتواجد فيها البغدادي، بحسب قناة "العربية".

وكشف ساجت أيضًا مكان التصوير الأخير الذي ظهر فيه البغدادي قبل أشهر، إذ نقلت المخابرات العراقية هذه المعلومات للولايات المتحدة.

وفي السياق ذاته، قال رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي، اليوم، إن مقتل البغدادي، هو "انتصار" للاستخبارات العراقية.

وأضاف في بيان أنه "بعد أن تمكن إخوانكم في القوات المسلحة من هزيمة داعش عسكريا واستئصال وجوده من مناطق العراق، يستكمل اليوم جهاز المخابرات الوطني العراقي هذا الإنجاز بنصر استخباري نوعي أطاح من خلاله بزعيم داعش الإرهابي".

وقال إن ذلك تحقق في ضوء "متابعة استخبارية مشتركة وتوجيهات مباشرة" منه، والتي كان لها "الدور الكبير في تعّقب البغدادي في عملية نوعية بدأت منذ شهر حزيران/ يونيو من العام الماضي".

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وأكد رئيس الحكومة العراقية أن عملية التعقب "أسفرت عن إلقاء القبض على ناقلين ومقربين من عائلة البغدادي، أسهمت في الوصول إلى المكان الذي يتواجد فيه داخل الأراضي السورية".

وأشار إلى إسهام "مجلس القضاء الأعلى (العراقي) في التحقيق وكشف الحقائق مع المعتقلين المقربين من قيادات داعش"، موجهاً الشكر إلى ضباط جهاز المخابرات العراقي الذين ساهموا في هذا "الإنجاز الكبير".

وفي وقت سابق الأحد، قالت خلية الإعلام الأمني التابعة لوزارة الدفاع العراقية، إن "الاستخبارات العراقية هي من قدمت إلى الأميركيين المعلومات الدقيقة عن مكان تواجد البغدادي في سورية".

وأعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مقتل البغدادي في عملية خاصة نفذتها قوات بلاده، ليل السبت - الأحد، شمال غربي سورية، وبالتنسيق مع تركيا وروسيا والعراق.

وقال ترامب إن "البغدادي قُتل بعد تفجير سترته الناسفة إثر محاصرته من قبل القوات الأمريكية في نفق مسدود، وإنه كان يبكي ويصرخ".