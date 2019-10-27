"قسد": مقتل المتحدث باسم "داعش" في غارة جديدة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت "قوات سورية الديمقراطية" (قسد)، مساء اليوم، الأحد، مقتل المتحدث باسم تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، أبو حسن المهاجر، في غارة أميركية جديدة في سورية.

وقال القائد العام لـ"قسد"، مظلوم عبدي، في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "استمرارًا للعمليات السابقة، تم استهداف الإرهابي أبو الحسن المهاجر الساعد الأيمن لأبو بكر البغدادي، والمتحدث باسم تنظيم ‘داعش‘".

وأضاف أنه "تم استهداف أبو الحسن المهاجر في قرية البيضة بالقرب من جرابلس"؛ وأوضح أن "هذا الاستهداف، جاء بعد التنسيق المباشر بين استخبارات فسد، والجيش الأميركي، ضمن عمليات ملاحقة قادة تنظيم داعش".