شكرا لقرائتكم خبر عن قسد تعلن مقتل المتحدث باسم داعش والان مع التفاصيل

أكد بيان لقوات سوريا الديمقراطية المعروفة باسم "قسد"، مقتل المتحدث باسم تنظيم داعش "أبو حسن المهاجر"، وذلك في غارة جديدة على مواقع التنظيم الإرهابي، حسبما أعلنت وكالة أنباء فرانس برس ف نبأ عاجل لها منذ قليل.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن في وقت سابق، اليوم مقتل زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي أبو بكر البغدادي خلال عملية عسكرية أمريكية في شمال غربي سوريا، وقال ترامب في كلمة ألقاها من البيت الأبيض "أبو بكر البغدادي قتل".

وأكد ترامب، أن العالم صار الآن أكثر أمانا بعد مقتل البغدادي، قائلا: "لقد قتل مثل كلب مات كجبان وقد صار العالم الآن أكثر أمانا كان رجلا مريضا ومفسدا وقد رحل الآن".

وأضاف الرئيس الأمريكي - في كلمة له بالبيت الأبيض - "أن البغدادي قاد المنظمة المتطرفة المعروفة باسم (داعش)"، مشيرا إلى أن البغدادي يعتبر أكثر إرهابي يتم قتله منذ مقتل أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة السابق في عام 2011، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".