شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش: الإمارات ستبقى الداعم والعضيد للمملكة لما فيه مصلحة اليمن والان مع التفاصيل

قال وزير الشؤون الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة، الدكتور أنور قرقاش، اليوم الأحد، إن "بيان التحالف حول تموضع القوات في عدن وإعادة انتشارها محصلة جهود سعودية خيّرة ومُقدرة".

وأضاف قرقاش في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن "أدوات التحالف السياسية مكملة لقدرته العسكرية ونمضي معا بثقة في توحيد الصف وتعزيزه".

وشدد قرقاش على أن الإمارات ستبقى الداعم والعضيد للمملكة لما فيه مصلحة اليمن الشقيق وتحقيق أهداف التحالف.

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وأشار إلى أن "القيادة السعودية لقوات التحالف في عدن تطور إيجابي لصالح الاستقرار وتوحيد الأولويات وحشد الجهود".

ومضى "وكلنا ثقة بأن ما تحقق من إنجازات ومكتسبات بأيد أمينة".

واختتم "فخورون بانتصارات قواتنا ضمن جهود التحالف وتواصل الإمارات العمل مع المملكة لمستقبل أفضل لليمن وشعبه الشقيق".