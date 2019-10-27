اجتماع "مجموعة النواة" بمؤتمر ميونيخ للأمن بالقاهرة لأول مرة

أكدت مصر استمرار دعم الجهود المبذولة لإقرار السلم والتنمية بالقارة الإفريقية، وذلك خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماع "مجموعة النواة" لمؤتمر ميونيخ للأمن والذي يعقد بالقاهرة للمرة الأولى.

واستعرض وزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال الاجتماع الذي انطلق اليوم الأحد، أبرز التحديات التي تواجّهها القارة الأفريقية، وعلى رأسها ظاهرتا الإرهاب والتطرف، بجانب الجريمة المنظمة والإتجار في البشر وتهريب الأسلحة، فضلاً عن التداعيات السلبية لظاهرة تغير المناخ.

وأكد وزير الخارجية المصري، خلال كلمته، الأولوية التي توليها بلاده لمبدأ الحلول الأفريقية للأزمات الأفريقية في مستعرض حديثه حول الجهود التي يبذلها الاتحاد الأفريقي، الذي تتولى مصر رئاسته حالياً، في مجال حفظ السلم والأمن.

ونوه شكري، في هذا الصدد، إلى العمل الجاري لتطوير بنية السلم والأمن الأفريقية، والإرادة السياسية القوية لرؤساء الدول والحكومات الأفريقية لتفعيل مبادرة "إسكات البنادق في أفريقيا بحلول عام 2020".

كما عرض شكري جهود مصر على صعيد دعم وتعزيز الجهود الجماعية الأفريقية لتحقيق السلم والأمن في القارة.

وأشار إلى استضافة مصر لمركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات، فضلاً عن عقد منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة يومي 11 و12 ديسمبر 2019 تحت رعاية الرئيس المصري، والذي يأتي تنظيمه استنادا إلى الاقتناع المصري بالصلة الوثيقة بين السلم والاستقرار في القارة الأفريقية من ناحية والتنمية المستدامة من ناحية أخرى.

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من جانبه، أوضح المستشار أحمد حافظ المتحدث باسم الخارجية المصرية، أن الجلسة الافتتاحية تناولت الرؤية الأفريقية إزاء الحفاظ على السلم وتعزيز الاستقرار، وذلك بحضور "ولفجانج إيشينجر" رئيس مؤتمر ميونيخ للأمن ووزراء الخارجية والدفاع لعدد من الدول العربية والأفريقية، فضلاً عن عدد من السفراء الأجانب وممثلي السفارات والمنظمات الإقليمية والدولية المعتمدين بمصر.

وأضاف حافظ أن مصر وفي كلمتها التي ألقاها وزير الخارجية أبرزت رؤيتها لقضايا السلم والأمن في القارة الأفريقية، والتي تنطلق من أهمية تبني مقاربة شاملة تعالج الأسباب الجذرية للمشكلات التي تهدد السلم والأمن في أفريقيا.

وأشار إلى أن هذه الرؤية تعزز من الأهمية الخاصة للدبلوماسية الوقائية للحيلولة دون وقوع أزمات جديدة، بجانب جهود الوساطة للعمل على حل النزاعات القائمة بالفعل.

ونوه المتحدث باسم الخارجية المصرية إلى أن كلمة مصر أكدت ضرورة أن يمثل مبدأ الحفاظ على سيادة الدول والدور المركزي للحكومات في صياغة اتفاقات السلام وخطط التنمية ركيزة أساسية للجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق السلم والأمن في القارة، مضيفاً أهمية تنسيق كافة هذه الجهود، فضلاً عن التعاون مع مختلف الشركاء الدوليين لأفريقيا لتحقيق هذا الهدف.





يشار إلى أن "مؤتمر ميونيخ للأمن" هو مؤتمر سنوي تستضيفه مدينة ميونيخ الألمانية يتناول موضوعات الأمن الدولي والسياسة الخارجية.

عقد المؤتمر للمرة الأولى في عام 1963، وتعني "مجموعة النواة" المنبثقة عن المؤتمر بالتركيز على موضوعات وقضايا دولية محددة وتعقد اجتماعاتها في العديد من المدن بمختلف أنحاء العالم.