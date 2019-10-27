"سوريا الديمقراطية": استهدفنا متحدث داعش في عملية منفصلة

قال القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، الأحد، إنه تم استهداف الإرهابي أبوالحسن المهاجر الساعد الأيمن لأبوبكر البغدادي والمتحدث باسم تنظيم داعش الإرهابي.

وقال عبدي، في تغريدة على حسابه بموقع تويتر: "إنه استمرارا للعملية السابقة تم استهداف المهاجر في قرية عين البيضة بالقرب من جرابلس، وذلك بالتنسيق المباشر مع الجيش الأمريكي، وضمن العمليات المستمرة لملاحقة قادة داعش".

ولم يكشف قائد قوات سوريا الديمقراطية في تغريدته عن مصير المهاجر.

وكشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، عن أن مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبوبكر البغدادي استغرق ساعتين وشاركت فيه نحو 8 مروحيات.





Advertisements

وقال ترامب، خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، إن القوات الأمريكية أجرت تحليل الحمض النووي للبغدادي بعد مقتله مباشرة.

ترامب أكد أن الجيش الأمريكي لم يفقد أيا من قواته خلال عملية استهداف البغدادي، بينما قُتل العديد من مرافقيه.

وأضاف الرئيس الأمريكي أن عملية استهداف البغدادي كانت ضمن أولويات إدارته لوقت طويل، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة بحثت عن زعيم داعش لسنوات.

وأكد أنه تم التأكد من هوية جثة أبوبكر البغدادي، لافتا إلى أن القوات لاحقته حتى وصل إلى نهاية نفق ثم فجر نفسه.

وأوضح أنه "تم وضع البغدادي تحت المراقبة منذ أسابيع، ووصلتنا معلومات جيدة.. حصلنا على معلومة عن مكان المجمع السكني الذي وصل إليه البغدادي واحتوائه على نفق.. هناك 8 مروحيات شاركت في عملية استهداف البغدادي".

يشار إلى أن البغدادي مختبئ منذ 5 سنوات، وأن مكان وجوده كان غير معلوم.