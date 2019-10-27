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عشرات الآلاف يحتشدون في كتالونيا دعما لوحدة إسبانيا

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة

وكالة الأنباء الألمانية

الأحد 2019/10/27 09:10 م بتوقيت أبوظبي

جانب من المسيرة الداعمة لوحدة إسبانيا - أ ف ب

تظاهر عشرات الآلاف، الأحد؛ دعما للوحدة الإسبانية بعد يوم من خروج مئات الآلاف إلى الشوارع تحت اسم حركة الاستقلال الكتالونية.

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وكانت تلك هي أول مظاهرة مؤيدة لوحدة إسبانيا منذ صدور أحكام مطولة بالسجن على 9 من قيادات الحركة الانفصالية في المنطقة الواقعة بشمال شرقي إسبانيا، في وقت سابق من الشهر الجاري، وهو ما تسبب في حدوث سلسلة من المظاهرات المؤيدة للانفصال.

وذكرت السلطات أن 80 ألف شخص شاركوا في مسيرة الأحد، بينما أشار المنظمون إلى أن العدد يصل إلى 400 ألف شخص.

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وشوهد كثير من الأشخاص يلوحون بالعلم الإسباني ويردون "تحيا إسبانيا" و"يعيش الملك".

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كما رفع متظاهرون لافتات مكتوب عليها: "نحن أيضا كتالونيون.. أوقفوا هذا الجنون".

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وكان هناك نحو 350 ألف شخص في الشوارع مساء السبت تظاهروا من أجل استقلال كتالونيا.

وكانت المحكمة العليا الإسبانية قد أصدرت أحكاما بالسجن لمدد تصل إلى 13 عاما على تسعة من قادة الحركة الانفصالية في 14 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

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ويخرج المتظاهرون إلى الشوارع بانتظام منذ صدور قرار المحكمة وغالبا ما كانت المظاهرات تتحول إلى العنف.

وطالب رئيس الإقليم الانفصالي كيم تورا بعقد اجتماع مع حكومة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، لكن مدريد ترفض هذا الطلب حتى الآن.

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