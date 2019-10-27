ترامب يؤكد مقتل زعيم "داعش" ويشكر روسيا على إسهامها في العملية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مقتل زعيم "داعش"، أبو بكر البغدادي، في هجوم اعتبره "جريئا" نفذته القوات الخاصة للولايات المتحدة في سوريا، شاكرا روسيا على إسهامها في العملية.

وقال ترامب، في كلمة ألقاها اليوم الأحد: "وضعت الولايات المتحدة الليلة الماضية الإرهابي رقم واحد في العالم أمام العدالة، تم قتل أبو بكر البغدادي. كان مؤسسا وزعيما لداعش، التنظيم الإرهابي الأكثر قسوة ووحشية. الولايات المتحدة بحثت عن البغدادي على مدار سنوات طويلة. ومثل القبض عليه أو قتله أولوية رئيسة لإدارتي في مجال الأمن القومي".

وأشار ترامب إلى أن القوات الأمريكية الخاصة نفذت "غارة جريئة" لتصفية البغدادي بـ"مشاركة 8 مروحيات ومجموعة كبيرة من العسكريين الرائعين"، مفيدا بأن زعيم "داعش" انتحر خلال محاولة فراره من العسكريين الأمريكيين في نفق تحت موقع مخبئه، حيث فجر نفسه و3 من أطفاله بحزام ناسف.

وأعرب ترامب عن قناعته بمقتل البغدادي جراء العملية، موضحا أن هذا الأمر أثبتته فحوصات الحمض النووي لجثته.

واعتبر أن البغدادي قتل "كجبان وكلب"، مشيرا إلى أن العملية أسفرت كذلك عن مقتل الكثير من مرافقيه، والقبض على بعضهم الآخر، وذكر أن القوات الأمريكية قضت ساعتين في الموقع حيث جمعت معلومات حساسة حول التنظيم.

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وقال إن العملية لم تسفر عن سقوط قتلى أو جرحى بين القوات الأمريكية، لكنها أسفرت عن إصابة 11 طفلا كانوا في الموقع.

وأضاف الرئيس الأمريكي: "أود أن أشكر عددا من الدول، وهي روسيا وتركيا وسوريا والعراق. كما أريد أن أعرب عن شكري للأكراد السوريين على الدعم، الذي تمكنوا من تقديمه لنا في هذه المهمة بالغة الخطورة.

وتطرق ترامب إلى إسهام الجانب الروسي وقال: "إن روسيا تصرفت بشكل رائع معنا، وفتحت المجال الجوي، وحلقنا عبر الأراضي (السورية) التي تخضع للسيطرة الروسية".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة أبلغت روسيا بالعملية مسبقا، لكن دون توضيح هدفها، قائلا إن الكشف عن التفاصيل، كان من الممكن أن يعرض حياة العسكريين الأمريكيين للخطر.