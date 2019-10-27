طهران تعلق على مقتل البغدادي: واشنطن صنعت تنظيم داعش وزعيمه 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 أكتوبر 2019 الخليج 365 - وكالات علق وزير الاتصالات الإيراني "محمد جواد آذري جهرمي"، اليوم الأحد، على عملية قتل أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش الإرهابي.

وقال جهرمي إن مقتل البغدادي ليس بالضربة الكبيرة واتهم الولايات المتحدة بأنها من صنع تنظيم داعش والبغدادي، مضيفًا قائلاً: "ليس ضربة كبيرة، لقد قتلتم فقط صنيعتكم". Advertisements وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في كلمة له مقتل أبوبكر البغدادي زعيم تنظيم داعش في غارة أمريكية في إدلب بسوريا. وقال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر إن اختبار الحمض النووي أكد أن الجثة المقتولة تعود إلى البغدادي.

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