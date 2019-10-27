وزيرة الدفاع الفرنسي: مقتل البغدادي لا يعني نهاية التنظيم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 أكتوبر 2019

الخليج 365 - وكالات

حذرت "فلورنس بارلي" وزيرة الدفاع الفرنسية، من أن مقتل زعيم تنظيم داعش "أبو بكر البغدادي" لا يعني نهاية التنظيم، مهنئة الولايات المتحدة بنجاح العملية.

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وقالت فلورانس بارلي، في تغريدتين نشرتهما، اليوم الأحد، عبر حسابها الشخصي على موقع التغريدات القصيرة "تويتر": البغدادي: التخلص المبكر من إرهابي واحد لكن ليس من تنظيمه. سنواصل مكافحة داعش بلا هوادة بالتعاون مع شركائنا، متكيفين مع الظروف الجديدة".

وأضافت بارلي، التي تمثل بلادها أحد أبرز المشاركين في التحالف الدولي ضد داعش بقيادة الولايات المتحدة: "أهنئ حلفاءنا الأمريكيين بهذه العملية. وأفكر اليوم بصورة خاصة في كل ضحايا جنون البغدادي والمجرمين الذين اتبعوه".

وأكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في وقت سابق من اليوم، مقتل زعيم داعش بعملية جريئة نفذتها القوات الخاصة للولايات المتحدة في منطقة إدلب شمال غرب سوريا، السبت الماضي.