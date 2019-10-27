شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. أردوغان معلقاً على مقتل البغدادي: نقطة تحول في محاربة الإرهاب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نقلت وكالة أنباء "روسيا اليوم"، في نبأ عاجل لها، تصريحات الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" وتعليقه علي العملية الأمريكية، التي استهدفت زعيم تنظيم داعش "أبو بكر البغدادي"، قائلًا أن مقتل البغدادي يعتبر نقطة تحول في الجهود الدولية المشتركة لمحاربة الإرهاب، مؤكداً أن بلاده دفعت الثمن الأكبر لمكافحة التنظيمات الإرهابية مثل داعش و بي كا كا و ي ب ك وغيرها من التنظيمات الإرهابية، ولذلك ترحب تركيا بعملية قتل البغدادي.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. أردوغان معلقاً على مقتل البغدادي: نقطة تحول في محاربة الإرهاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.