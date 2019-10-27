«القوة الخاصة» التي استهدفت أبو بكر البغدادي والحروب التى شاركت بها؟.. وماذا ستفعل أميركا بـ«الجثة المشوهة»؟

الموجز

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، أن قوة خاصة من الجيش الأميركي قتلت ليلة السبت، زعيم تنظيم القاعدة أبو بكر البغدادي، رفقة عدد من مساعديه.

دلتا فورس

تعد القوة الأميركية الخاصة "دلتا فورس"، المعروفة رسميا باسم فرقة العمليات الأولى، إحدى وحدات المهمات الخاصة في الجيش الأميركي، التي تركز أساسا على مكافحة الإرهاب.

وكان لهذه القوة دور كبير في العديد من العمليات الحساسة التي قام بها الجيش الأميركي، من بينها مقتل زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن في مايو 2011، وأخيرا استهداف زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي.

غربي سوريا

فقد ذكرت وسائل إعلام أميركية نقلا عن مسؤول كبير في وزارة الدفاع، أن الجيش نفذ عملية استهدفت أبو بكر البغدادي، السبت، في المكان الذي يختبئ داخله في محافظة إدلب شما غربي سوريا.

وعلى الرغم من أن مهمة القوة "دلتا فورس" مكافحة الإرهاب، فإنهات تشارك أيضا بشكل خاص في قتل أو اعتقال أفرارد خطرين أو تفكيك خلايا إرهابية، بالإضافة إلى عمليات إنقاذ الرهائن.

وتشترك القوة الخاصة "دلتا فورس" في مهام سرية مع وكالة الاستخبارات المركزية، كما تنشط في مجال حماية الشخصيات الهامة، لا سيما خلال زيارتها للبلدان التي تشهد اضطرابات.

العمليات الخاصة

وتخضع القوة الخاصة "دلتا فوري" للرقابة التشغيلية من قيادة العمليات الخاصة المشتركة، على الرغم من أنها مدعومة إداريا من قيادة العمليات الخاصة للجيش الأميركي.

وقد تأسست القوة "دلتا فورس" عام 1977 من قبل قائدها الأول، العقيد تشارلز بيكويث، مع التهديد المتزايد للإرهاب في جميع أنحاء العالم، وذلك بعد سنوات من العمل مع الخدمة الجوية البريطانية الخاصة في هذا المجال.

وتم تكليف بيكويث بتشكيل الوحدة الجديدة، واختيار أفرادها من مجموعات داخل الجيش، بعد أن اتضحت الحاجة إلى قوة ضاربة تكون دقيقة داخل الجيش الأميركي.

ومن أبرز المهام التي قامت بها القوة "دلتا فورس"، عملية "مخلب النسر" في عام 1980، التي نفذت من أجل تحرير الرهائن الأميركيين داخل السفارة الأميركية في طهران، إلا أن العملية فشلت إذ قتل 8 أميركيين وتدمير طائرتين.

كما ساهمت القوة في الحرب في أفغانستان عقب هجمات 11 سبتمبر 2001، وكان لأفرادها دور كبير في هزيمة وتفكيك حركة طالبان في أفغانستان.

نقلت شبكة فوكس نيوز، الأحد، عن مصدر عسكري رفيع تأكيده مقتل زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي بعد تحديد هويته من الوجه، وذلك في الغارة الأميركية التي نفذتها الولايات المتحدة في محافظة إدلب بسوريا.

إدلب

وفي تغريدة لمراسلة فوكس نيوز الخاصة بالأمن القومي قالت إن مصدر عسكري أميركي بارز أكد مقتل زعيم داعش أبو بكر البغدادي في غارة أميركية في إدلب.

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وأضافت جينفير غريفين "تم تأكيد هوية البغدادي". ونقلت عن مصدر أميركي قوله: "كنا نشك منذ فترة طويلة في أن البغدادي مختبئا في إدلب".

تفاصيل مقتله

وفي السياق، قال مسؤول تركي إن البغدادي وصل إلى مكان في سوريا، حيث وقعت غارة أميركية، قبل 48 ساعة من تنفيذها، بينما أشار مصدر استخباري عراقي إلى إن "قيادات داعش في حالة صدمة".

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول تركي كبير قوله إن البغدادي قتل في الساعات الأولى من صباح الأحد قبل حوالى 48 ساعة من العملية.

وأضاف أن الجيش التركي كان لديه علم مسبق بالعملية الأميركية في محافظة إدلب السورية، وأن تركيا ستواصل تنسيق تحركاتها على الأرض "مع الأطراف المعنية".

وفي هذا الإطار، قال مسؤول أميركي لشبكة (سي إن إن) إن تركيا "لم تلعب أي دور في مساعدة العملية، لكن تم تنسيق عدم الاشتباك مع الجيش التركي".

وأضاف أن قوات سوريا الديمقراطية، التي يشكل المقاتلون الأكراد عمودها الفقري، زودت الجيش الأميركي "ببعض المعلومات الاستخباراتية".

"صدمة القيادات"

وفي نفس السياق، قال مصدر استخباري عراقي رفيع إن "قيادات داعش ومعاونيهم وأعضاء ما يعرف بمجلس شورى التنظيم الإرهابي في حالة صدمة وتبادل اتهامات وانقسام بينهم".

وكان مسؤول أميركي قال لرويترز، في وقت سابق، إن غارة استهدفت البغدادي أثناء الليل، لكن لم يتسن له تحديد ما إذا كانت العملية ناجحة.

لكن وسائل إعلام أميركية عدة أفادت، في وقت سابق الأحد،بأن البغدادي قتل على الأرجح في عملية عسكرية أميركية في محافظة إدلب.

وتحدث البيت الأبيض بدوره عن إعلان "مهم جدا" مرتقب، الأحد، من الرئيس دونالد ترامب الساعة 09,00 (13,00 ت غ).

ونقلت وسائل إعلام أميركية عن مصادر حكومية قولها إن البغدادي لربما قتل نفسه بسترة انتحارية عندما هاجمت قوات أميركية خاصة موقعه.

قال مستشار الأمن القومي الأميركي، الأحد، إن نتيجة تحليل الحمض النووي التي أكدت مقتل زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي جاءت صباح الأحد، متحدثا عما ستفعله الولايات المتحدة بـ"الجثة المشوهة" كما وصفها الرئيس دونالد ترامب.

رفات البغدادي

وأضاف روبرت أوبراين أنه "سيتم التخلص بشكل ملائم" من رفات زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي.

وأوضح مستشار الأمن القومي روبرت أوبراين أن "الجيش الأميركي أطلق على عملية قتل البغدادي اسم كايلا مولر التي كانت رهينة لدى تنظيم داعش".