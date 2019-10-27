الداخلية تكشف حقيقة وجود تعذيب فى السجون المصرية

الموجز

بعد انتشار بعض الاشاعات عن سوء أوضاع حقوق الانسان داخل السجون، استعرضت وزارة الداخلية أمام لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، أوضاع حقوق الإنسان داخل السجون، خلال الزيارة التي تجريها اللجنة لمنطقة سجون المنيا التي تضم السجن شديد الحراسة والليمان.

من جانبه، أكد اللواء أشرف عز العرب مساعد أول وزير الداخلية لقطاع السجون، عدم صحة ما يتم بثه من بعض المنظمات الخارجية بشأن وجود تعذيب في السجون. حسبما ذكر موقع "الوطن".

وضم الوفد البرلمانى برئاسة النائب علاء عابد، النواب مارجريت عازر وكيل اللجنة، نبيل بولس، اللواء مجدي سيف، علاء العمدة، أحمد يوسف، واللواء صلاح مخيمر، وانضم إليهم عدد من نواب محافظة المنيا.

وفي هذا الصدد أكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان، عدم وجود انتهاكات يتعرض لها المساجين داخل السجون من واقع الحديث معهم خلال الزيارات البرلمانية. حسبما ذكر موقع"صدي البلد".