العراق يبث فيديو لعملية قتل زعيم داعش أبو بكر البغدادى.. والجيش: جهاز المخابرات الوطنى حدد موقعه وأبلغ القوات الأمريكية

الموجز

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأحد، مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي وعدد كبير من عناصره، في عملية خطرة جداً نفذتها القوات الأميركية الخاصة وحدها استهدفت مكانه في قرية باريشا في ريف محافظة إدلب في سوريا.

بث التلفزيون العراقى فيديو لمقتل زعيم تنظيم داعش، أبو بكر البغدادى قال إنها للغارة الأمريكية التى نُفذت فى سوريا وقتلت البغدادى، وفقا لما نشرته قناة العربية.

وظهرت تفاصيل الفيديو لقطات مصورة نهارا نقلها تلفزيون العراق، لأثار الغارة، وأيضا ملابس ممزقة وملطخة بالدماء.

وأضاف التلفزيون العراقى نقلا عن خبير فى شؤون الجماعات الإرهابية، أن المخابرات العراقية ساعدت فى تحديد موقع أبو بكر البغدادى.

وكانت وكالة الأنباء العراقية قالت إن مصدرا استخباراتيا أكد مقتل زعيم التنظيم، وأكدت الوكالة أن مصدرا أمنيا أعلن مقتل غزوان الراوي، وهو المسؤول الأمنى الخاص بزعيم تنظيم داعش فى العملية ذاتها.

ونقل المرصد السورى لحقوق الإنسان عن مصادر موثوقة قولها، إن معلومات استخباراتية كانت لدى وكالة الاستخبارات الأمريكية واستخبارات "الإدارة الذاتية" لشمال وشمال شرقى سوريا حول وجود قيادات من الصف الأول لداعش فى منطقة باريشا، إلا أن العملية تأخرت على الرغم من وجود معلومات استخباراتية بسبب انطلاق العملية العسكرية التركية شرق الفرات.

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قال متحدث بإسم الجيش العراقى، فى تصريح نقلته وكالة الأنباء "رويترز"، إن جهاز المخابرات الوطنى حدد موقع أبوبكرالبغدادى وأبلغ به القوة الأمريكية التى نفذت الغارة .

كان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم الأحد، أعلن أنه سيتواصل مع بعض العائلات الأمريكية التى فقدت ذويهم على يد تنظيم داعش الإرهابى.

وقال ترامب، خلال مؤتمر صحفى، للإعلان عن عملية استهداف زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي، اليوم الأحد، سأتواصل مع عائلات ضحايانا الذين قتلوا على يد داعش، وسوف أتحدث مع عائلة الرهينة كايلا ميلر وما فعله لها بالطبع كانت قصة مروعة، وسجنها لمدة طويلة، وكانت فتاة جميلة جدا وتساعد الأشخاص، وظن أبو بكر البغدادي أنها جميلة ثم وضعها فى الأسر ثم قتلها، لقد كان حيوانا جبانا".