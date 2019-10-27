إيران تُفرج عن ناشطة بغرامة "ضخمة"

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وأُطلق سراح سبيدة غوليان التي اعتقلت في يناير، من أحد السجون الإيرانية، بعد دفع كفالة مالية قدرها 15 مليار ريال (108 آلاف يورو)، بحسب الوكالة.
واعتقلت السلطات الإيرانية غوليان للمرة الأولى في أواخر عام 2018 بعد أن أعلنت دعمها لمضربين في معمل للسكر يقع على بعد 500 كيلومتر إلى الجنوب من طهران، وأحد مطالبهم هو دفع متأخرات رواتبهم.
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وكان هؤلاء يحتجّون أيضاً على ما وصفوه بأنه أنشطة إجرامية مفترضة من جانب أصحاب المعمل الجدد.
وفي يناير، أكدت غوليان ومنظمون للإضراب أنهم تعرضوا للتعذيب أثناء اعتقالهم. واعتقلت السلطات الناشطة من جديد حينها.
وذكر التلفزيون الإيراني الحكومي آنذاك أنها أقرت بأن لديها علاقات مع ناشطين في أوروبا "وهدفها الإطاحة بالدولة".
وأُفرج أيضاً السبت عن ناشطة أخرى هي عاطفة رانغريز كانت اعتقلت لأدائها دورا أثناء الإضراب في المعمل نفسه، بحسب الوكالة نفسها التي لم تعط مزيدا من التفاصيل.
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