إيران تُفرج عن ناشطة بغرامة "ضخمة"

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty الناشطة تضامنت مع عمال مصنع للسكر مضربين عن العمل. أفرج القضاء الإيراني عن ناشطة دعمت إضرابا في أحد معامل السكر الرئيسية في البلاد، حسب ما أوردت وكالة الأنباء الطلابية (إيسنا) السبت.

وأُطلق سراح سبيدة غوليان التي اعتقلت في يناير، من أحد السجون الإيرانية، بعد دفع كفالة مالية قدرها 15 مليار ريال (108 آلاف يورو)، بحسب الوكالة.

واعتقلت السلطات الإيرانية غوليان للمرة الأولى في أواخر عام 2018 بعد أن أعلنت دعمها لمضربين في معمل للسكر يقع على بعد 500 كيلومتر إلى الجنوب من طهران، وأحد مطالبهم هو دفع متأخرات رواتبهم.

أخبار ذات صلة

وكان هؤلاء يحتجّون أيضاً على ما وصفوه بأنه أنشطة إجرامية مفترضة من جانب أصحاب المعمل الجدد.

Advertisements

وفي يناير، أكدت غوليان ومنظمون للإضراب أنهم تعرضوا للتعذيب أثناء اعتقالهم. واعتقلت السلطات الناشطة من جديد حينها.

وذكر التلفزيون الإيراني الحكومي آنذاك أنها أقرت بأن لديها علاقات مع ناشطين في أوروبا "وهدفها الإطاحة بالدولة".

وأُفرج أيضاً السبت عن ناشطة أخرى هي عاطفة رانغريز كانت اعتقلت لأدائها دورا أثناء الإضراب في المعمل نفسه، بحسب الوكالة نفسها التي لم تعط مزيدا من التفاصيل.

تصفح المزيد: إيراني يتجاوز بإبداعه الموسيقي حدود العالم