شكرا لقرائتكم خبر عن "مصر للطيران" تغير مسار رحلتها المتجهة إلى أبو ظبى لإنقاذ حياة راكب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وأوضح الطيار أحمد عادل، رئيس مجلس إدراة الشركة القابضة لمصر للطيران، أن رحلة الشركة رقم "MS914” والتى أقلعت من مطار القاهرة متجهه إلى أبوظبى، قرر قائد الطائرة تغيير مسارها والهبوط اضطراريا فى مطار الرياض لإنقاذ حياة أحد الركاب إثر تعرضه لأزمة صحية على متن الرحلة، وقد قام طاقم الرحلة بإجراء الإسعافات الأولية له.

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وفور الوصول إلى مطار الرياض تم استدعاء الإسعاف وإنزال الراكب لتلقى العلاج، وقد أقلعت الطائرة من مطار الرياض مرة أخرى لاستكمال رحلتها إلى مطار أبوظبى وهى الآن فى طريق عودتها للقاهرة .

وأكد عادل أن مصر للطيران تضع فى اعتبارها مثل هذه الحالات الإنسانية، ولا تتوانى لحظة واحدة فى اتخاذ أية قرارات تتعلق بسلامة عملائها، حتى لو أدى ذلك إلى تأخير الطائرة أو عدم إقلاعها فى الموعد المحدد، خاصة أن راحة عملائنا وسلامتهم على قمة أولوياتنا دون الوضع فى الاعتبار أى أعباء مادية قد تتكبدها الشركة فى مثل هذه الحالات.