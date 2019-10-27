شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "مشروعات البرلمان" يستعرض خطة اللجنة الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب محمد كمال مرعى رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالبرلمان، إن اللجنة ستعقد ثلاثة اجتماعات الأسبوع المقبل لبدء جلسات الحوار المجتمعى حول مشروع قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، المقدم من الحكومة إلى البرلمان.
وأضاف "مرعى" فى تصريح لـ ”الخليج 365”، أن تلك الاجتماعات سيحضرها ممثلين عن إتحاد المشروعات الصغيرة نيابة عن المستثمرين فى هذا القطاع، ولفتح نقاش موسع حول مشروع القانون المقدم من الحكومة.
وأشار رئيس لجنة المشروعات الصغيرة، إلى أن اللجنة ستعقد أيضاً اجتماعان لأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة للوقوف على المعوقات التى تواجههم وبحث كيفية تذليلها، ثم تعقد اللجنة اجتماع أخير لعرض فلسفة مشروع القانون وأخذ الموافقة المبدأية عليه.
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