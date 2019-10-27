إحالة تجاوزات هيئة المعارض والمؤتمرات بالاعتمادات المالية للتفتيش

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناقشت اللجنة الفرعية المُشكلة من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمتابعة تنفيذ توصيات الموازنة بالحساب الختامى للسنة المالية 2017/2018، خلال اجتماعها اليوم، تجاوز الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات الاعتمادات المالية لموازنتها بقيمة 93 مليونا و490 ألف جنيه.
وأوضح عبد النبى منصور، رئيس قطاع الحسابات الختامية بوزارة المالية، أنه تمت إحالة الواقعة إلى التفتيش المالى للتحقيق تمهيدا لإحالته للنيابة الإدارية.
وكانت الدكتورة روبا جلال، رئيس الإدارة المالية بهيئة المعارض والمؤتمرات، قد أشارت إلى أن التجاوز تم بموافقة وزارة المالية للإنفاق على أمور ضرورية، وأكد عبد النبى منصور أن هذا الكلام غير صحيح، مشيرا إلى أنه لا توجد تأشيرة وأن أى تجاوز يتم بتأشيرة عن طريق اعتماد إضافى للموازنة بموافقة مجلس النواب، موضحا أن هناك 15 هيئة اقتصادية تجاوزت الاعتمادات المُخصصة لها.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموزانة، المُنعقد اليوم، لمتابعة مدى تنفيذ كل من الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات لتوصيات اللجنة التى وردت بتقريرها العام عن الحساب الختامي للسنة المالية 2017/2018 فيما يخص تلك الهيئات.
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