ماكرون: مقتل البغدادي ضربة قوية ضد داعش

محمد اسماعيل - القاهرة - باريس (د ب أ)

رحبت اليوم فرنسا بمقتل أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش.

وكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على تويتر اليوم الأحد أن مقتل البغدادي " ضربة قوية ضد داعش لكنه مجرد خطوة".

وكانت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي هنأت الولايات المتحدة بمناسبة العملية التي نفذتها قوات أمريكية خاصة وأسفرت عن مقتل البغدادي.

يشار إلى أن فرنسا تتعرض منذ سنوات لهجمات من قبل متطرفين أودت بحياة أكثر من 250 شخصا.

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كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في وقت سابق من اليوم مقتل البغدادي ليلة السبت/الأحد الماضية على يد قوات خاصة أمريكية في شمال غرب سورية، وقال إن البغدادي فر إلى نفق هناك وفجر سترة ناسفة داخله.

أكد مسؤول أميركي، أنه سيتم التخلص من جثة أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش الإرهابي، بشكل مناسب، حسبما نقلت "سكاي نيوز" عربي.

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تفاصيل مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبوبكر البغدادي، خلال عملية عسكرية نفذتها الولايات المتحدة ببلدة باريشا غرب محافظة إدلب السورية منتصف ليل السبت/ الأحد، ووصفها بـ"الجريئة والخطيرة".

وقال ترامب في مؤتمر صحفي، الأحد: "وضعت الولايات المتحدة الليلة الماضية الإرهابي رقم واحد في العالم أمام العدالة، تم قتل أبوبكر البغدادي".

وتابع " كان مؤسسًا وزعيمًا لداعش، التنظيم الإرهابي الأكثر قسوة ووحشية. الولايات المتحدة بحثت عن البغدادي على مدار سنوات طويلة. ومثّل القبض عليه أو قتله أولوية رئيسة لإدارتي في مجال الأمن القومي".