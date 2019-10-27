نتنياهو يهنئ ترامب بنجاح عملية مقتل زعيم داعش

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

هنأ رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عقب نجاح عملية قتل زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي، أبو بكر البغدادي.

ووفقا لوزارة الخارجية الإسرائيلية، قال نتنياهو: "أهنئ الرئيس ترامب على الإنجاز الكبير المتمثل بالعملية التي أدت إلى مقتل زعيم داعش البغدادي".

وأضاف "هذا يعكس إصرار الدول الحرة بقيادة الولايات المتحدة على العمل معا لمحاربة قوى الإرهاب المتمثلة بالتنظيمات الإرهابية والدول التي تمارس الإرهاب".

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وأتم رئيس الوزراء الإسرائيلي: "هذا معلم مهم ولكنه يشكل جزءا من معركة أطول يجب علينا الانتصار فيها".

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تفاصيل مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبوبكر البغدادي، خلال عملية عسكرية نفذتها الولايات المتحدة ببلدة باريشا غرب محافظة إدلب السورية منتصف ليل السبت/ الأحد، ووصفها بـ"الجريئة والخطيرة".

وقال ترامب في مؤتمر صحفي، الأحد: "وضعت الولايات المتحدة الليلة الماضية الإرهابي رقم واحد في العالم أمام العدالة، تم قتل أبوبكر البغدادي".

وتابع " كان مؤسسًا وزعيمًا لداعش، التنظيم الإرهابي الأكثر قسوة ووحشية. الولايات المتحدة بحثت عن البغدادي على مدار سنوات طويلة. ومثّل القبض عليه أو قتله أولوية رئيسة لإدارتي في مجال الأمن القومي".