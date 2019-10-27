تضررت من الأمطار.. محافظ الإسكندرية يتفقد نجع العرب (صور)



محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية– محمد عامر:

أجرى الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، اليوم الأحد، جولة ميدانية في منطقة نجع العرب والشوارع المتفرعة بحي غرب، لتفقد الأماكن المتضررة من موجة الطقس السيئ.

وأوضح قنصوة، أنه سيتم إدراج منطقة نجع العرب ضمن المناطق الأكثر احتياجًا لتطويرها ورفع كفاءة البنية التحتية والمرافق العامة من الصرف الصحي والمياه والغاز والكهرباء.

ووجّه المحافظ رئيس حي غرب بدراسة استغلال قطعة أرض بشارع 1 بمنطقة نجع العرب لإنشاء مجمع مدارس، لخدمة أهالي المنطقة والمناطق المحيطة بها.

وتعرضت الإسكندرية أول أمس، لموجة من الطقس السيئ، صاحبها هطول أمطار رعدية وبرق وانخفاض في درجات الحرارة وارتفاع موجة البحر، بسبب لتغير مناخي حاد عنيف لوجود منخفض مداري عاصف بحوض البحر المتوسط.