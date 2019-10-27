بالصور- وفد من مقاطعة جويزو الصينية يزور الإسكندرية لبحث سبل التعاون

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية– محمد عامر:

زار وفد من مقاطعة جويزو الصينية برئاسة ليو باور شنج، مدير عام الشئون الخارجية بالمقاطعة، اليوم الأحد، الإسكندرية، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، بحضور جاو لينيج، قنصل عام جمهورية الصين الشعبية.

وبحث الوفد الصيني، خلال لقائه أحمد جمال، نائب محافظ الإسكندرية، دعم وتوطيد التعاون بين الجانبين وخاصة في مجالات السياحة والتجارة ورصف الطرق.

وقال نائب المحافظ إن الإسكندرية بجميع قيادتها تولي اهتمامًا كبيرًا لدعم جميع الأنشطة المتبادلة مع الجانب الصيني، معربًا عن أمله في دعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وأشار رئيس الوفد الصيني إلى أن الإسكندرية مدينة عريقة وجاذبة للسياح ولها تاريخ كبير، لافتًا إلى أن مقاطعة جويزو تضم العديد من مقومات السياحة والمناظر طبيعية خلابة، فضلًا عن كونها المقاطعة الأولى في إنتاج و زراعة الشاي.