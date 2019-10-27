محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية– محمد عامر:
زار وفد من مقاطعة جويزو الصينية برئاسة ليو باور شنج، مدير عام الشئون الخارجية بالمقاطعة، اليوم الأحد، الإسكندرية، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، بحضور جاو لينيج، قنصل عام جمهورية الصين الشعبية.
وبحث الوفد الصيني، خلال لقائه أحمد جمال، نائب محافظ الإسكندرية، دعم وتوطيد التعاون بين الجانبين وخاصة في مجالات السياحة والتجارة ورصف الطرق.
وقال نائب المحافظ إن الإسكندرية بجميع قيادتها تولي اهتمامًا كبيرًا لدعم جميع الأنشطة المتبادلة مع الجانب الصيني، معربًا عن أمله في دعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وأشار رئيس الوفد الصيني إلى أن الإسكندرية مدينة عريقة وجاذبة للسياح ولها تاريخ كبير، لافتًا إلى أن مقاطعة جويزو تضم العديد من مقومات السياحة والمناظر طبيعية خلابة، فضلًا عن كونها المقاطعة الأولى في إنتاج و زراعة الشاي.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور- وفد من مقاطعة جويزو الصينية يزور الإسكندرية لبحث سبل التعاون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.