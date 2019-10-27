مصر .. رفع حالة الطوارئ الى الدرجة القصوى ووقف جميع الرحلات السياحية ... الاسباب

أعلنت وزارة السياحة المصرية، وقف جميع الرحلات السياحية في المحافظات حرصا على سلامة السائحين وسائقي الحافلات السياحية والمرشدين السياحيين من الأحوال الجوية.
ووجهت الوزارة تنبيها لجميع شركات السياحة بكافة المحافظات بإيقاف كل الرحلات السياحية، وإيقاف جميع الأنشطة البحرية ومراكز الغوص اليوم الجمعة وغدا السبت، وذلك في المدن المطلة على البحر المتوسط والبحر الأحمر والدلتا ومدن القناة وشمال ووسط سيناء، نظرا لحالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.
وشددت الوزارة على أنه في حالة مخالفة التعليمات، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المشددة تجاه الشركة المخالفة.
وأكد البيان أن ذلك جاء اتساقا مع تكليف مجلس الوزراء برفع حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى استعدادا لحالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.
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