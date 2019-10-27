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الإقبال الملحوظ للمرأة وكبار السن يرسم مشهدًا تاريخيًا للشورى العُمانية

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اصطف مئات المواطنين العُمانيين منذ الساعات الأولى من صباح 27 أكتوبر 2019، في طوابير طويلة بعدة ولايات بالسلطنة عقب فتح مراكز التصويت للإدلاء بصوتهم في انتخابات أعضاء مجلس الشورى الفترة التاسعة.

وكان اللافت للنظر تواجد المرأة العمانية بشكل مكثف فى مراكز التصويت للمشاركة في العملية الانتخابية ، كما كان هناك حضور لافت لكبار السن الذين

جاءوا من أجل المشاركة بالرغم من كبر سنهم ووهنهم ليضربوا أكبر الأمثلة في حب الوطن.

ولأول مرة في تاريخ مجلس الشورى وصل عدد المترشحات من النساء في هذا العام إلى 40 امرأة و597 مرشحًا من الذكور يتنافسون على 86 مقعدًا في مجلس الشورى.

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فتحت مراكز الانتخابات أبوابها في الساعة 7 صباحا، وسيتم في تمام الساعة 7 مساء إغلاق أجهزة التصويت الإلكتروني "صوتك" في المركز الانتخابي تباعا حتى يتم إغلاقها جميعا.

وبلغ عدد الناخبين المسجلين في انتخابات مجلس الشورى 713.335، مقارنة ب 611,906 ناخب في انتخابات الشورى في عام 2015.من بين الناخبين، 375,801 من الذكور و337,534 من الإناث.

وأدلى العمانيون المقيمون خارج السلطنة بأصواتهم السبت الماضي عبر التصويت الإلكتروني، وذلك من خلال شرائح الهواتف المعززة بنظام التصديق الإلكتروني.

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