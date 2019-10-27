البحرين: مقتل البغدادي يشكل ضربة قاصمة لتنظيم داعش الإرهابي

قال وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد آل خليفة، اليوم الأحد، على تويتر إن مقتل زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادى يشكل ضربة قاصمة للتنظيم. داعش أبو بكر البغدادى يشكل ضربة قاصمة للتنظيم. وتابع الشيخ خالد قائلا "مقتل المجرم أبو بكر البغدادى يشكل ضربة قاصمة لتنظيم داعش الارهابى، نحيى الأشقاء والحلفاء على جهدهم ونجاحهم فى العثور عليه والتخلص منه".

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