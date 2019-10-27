قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنّ عددًا كبيرًا من مقاتلي أبوبكر البغدادي زعيم تنظيم داعش الإرهابي، قتلوا معه.
وأضاف ترامب أنّ البغدادي قتل في نفق مسدود، وفجر نفسه بحزامه مع أطفاله، موضحًا أنّ نهاية البغداديتظهر عزيمتنا في ملاحقة الإرهابيين، وذلك حسب ما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل عنها قبل قليل.
كانت مصادر أمنية عراقية قالت اليوم إنّ 8مروحيات أمريكية استهدفت مقر أبوبكر البغدادي في قرية باريشا بمحافظة إدلب شمال غرب سوريا، في الساعات الأولى من صباح الأحد، ورجحت مقتل البغدادي قبل أن يعلن ترامب مقتله رسميًا، ومرافقه وأطفاله في عملية نفذتها 8 مروحيات وطائرة من طراز إف 16، استغرقت ساعة و30 دقيقة.
كانت هذه تفاصيل خبر فجر نفسه مع 3 أطفال.. ترامب يؤكد نهاية مؤسس تنظيم داعش أبو بكر البغدhp[ادي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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