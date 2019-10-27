سفير السعودية في السودان يحتفل باليوم العالمي للأمم المتحدة في الخرطوم

شارك سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر اليوم، في الاحتفال باليوم العالمي للأمم المتحدة الذي أقامته ولاية الخرطوم ، بحضور نائب الأمين العام للأمم المتحدة أمينة جين محمد، ورئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك ووالي الخرطوم والسفراء وأعضاء من المجلس السيادي.

وقالت نائب الأمين العام للأمم المتحدة خلال مخاطبتها الاحتفال: إن المنظمة الدولية تدعم الحكومة المدنية الانتقالية في السودان، ناقلة تحايا الأمين العام للأمم المتحدة للسودان حكومة وشعبا على النجاح الذي حققه وتجاوزه

للتحديات حتى تم تشكيل مؤسسات الفترة الانتقالية.



وأشادت نائب الأمين العام بدور الاتحاد الإفريقي ودولة إثيوبيا في التوسط بين فرقاء السودانيين والنجاح الذي حققوه في ذلك، مثمنة الدور الكبير الذي لعبته المرأة السودانية في إنجاح ثورة ديسمبر، مشيرة إلى الخطوات التي قامت بها الحكومة في منح قضايا المرأة أولوية كبيرة.



وقالت: إن وجود 7 نساء ضمن طاقم الحكومة الانتقالية يؤكد إيمان الحكومة بدور المرأة

في المجتمع، مؤكدة التزام منظمة الأمم المتحدة ودعمها لحكومة حمدوك حتى تتمكن من تحقيق أهداف الثورة.



من جانبه أعرب وكيل وزارة الخارجية السودانية السفير صديق عبد العزيز عن سعادته بالاحتفال باليوم العالمي للأمم المتحدة من الخرطوم، مشيرًا إلى ميثاق الأمم المتحدة الذي تعاهدت فيه شعوب العالم على الحفاظ على السلم والأمن الدوليين.



وأكد أن حكومة السودان ماضية نحو تطبيق الحكم الراشد وسيادة حكم القانون واحترام حقوق الإنسان ووضع البلاد على طريق الإصلاح السياسي والإنعاش الاقتصادي وتحقيق السلام الشامل في كل ربوع البلاد، مثمنا جهود الأمم المتحدة ومنظماتها في مجالات البيئة والصحة والرعاية الاجتماعية ودعم النازحين واللاجئين بمناطق النزاعات.